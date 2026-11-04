Hamaney, ABD\'nin İran\'a saldırıları yeniden başlarsa savaşın genişleyeceğini söyledi

Hamaney, ABD'nin İran'a saldırıları yeniden başlarsa savaşın genişleyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki 2026 Kongre ara seçimlerinin ABD politikasında değişiklik getireceğini umanların ciddi bir yanılgıda olduğunu belirtti. Hamaney, ABD'nin İran'a saldırılarını yeniden başlatması durumunda savaşın kapsamının genişleyeceği uyarısında bulundu.
İRAN lideri Mücteba Hamaney, "ABD politikasında değişiklik bekleyenler ciddi bir yanılgı içinde" dedi.
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki 2026 Kongre ara seçimleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Hamaney, "Hegemonik sistemin davranışlarının siyasi partiler veya gruplar arasındaki değişimlerle farklılaşabileceğine dair en ufak bir umut besleyen ya da ABD'ye taviz vermenin İran halkına yönelik düşmanlığını engelleyebileceğini düşünenler ciddi bir yanılgı içindedir. ABD'nin, İran'a saldırılarını yeniden başlatması halinde savaşın kapsamı genişleyecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?