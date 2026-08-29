Hamaney'den Toplumsal Uyum ve Ekonomi Vurgusu - Son Dakika
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Hamaney'den Toplumsal Uyum ve Ekonomi Vurgusu

Hamaney\'den Toplumsal Uyum ve Ekonomi Vurgusu
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İran lideri Hamaney, toplumsal uyumu koruma ve ekonomi yönetimi konusunda çağrılar yaptı.

İRAN lideri Mücteba Hamaney, 'Hükümet Haftası' dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu ilan ederek, hükümete ekonomi yönetimi, yerli üretim, ABD dolarının rolünün azaltılması ve milli birliğin korunması konularında çağrıda bulundu.

İran lideri Mücteba Hamaney, Hükümet Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajda, ülkenin genel durumuna ve ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in yaptırım, kısıtlama ve ablukalarına rağmen hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını takdir eden Hamaney, mesajında görevi başında yaşamını yitiren eski cumhurbaşkanları ile eski İran liderini de andı. Hamaney, ülkenin gücünün ve potansiyelinin öne çıkarılması gerektiğine dikkati çekti.

Ülkede milli birlik ve toplumsal uyumun korunmasının temel öncelik olduğunu vurgulayan Hamaney, toplumsal bütünlüğe zarar verecek her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu bildirdi. Geçmişte halka zarar veren 'savaş ya da müzakere', 'uzlaşma ya da radikalleşme' gibi yapay ikiliklerin toplumun motivasyonunu kırdığını belirten İran lideri, iç barışı ve milli birliği zayıflatacak söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin ekonomi yönetimi alanındaki zorluklara odaklanması gerektiğini belirten Hamaney, enflasyon, işsizlik, piyasa denetimi, yatırım, büyüme ve yerli üretimin artırılması gibi kulvarlarda kararlı adımlar atılmasını istedi. Ekonomik sorunların çözümünde 'direniş ekonomisi' modelinin esas alınması gerektiğine işaret eden Hamaney, finansal sistemde ABD dolarının rolünün kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda akılcı bir ithalat politikasının izlenmesi gerektiğini belirten Hamaney, kültür, eğitim, teknoloji ve genç nüfusun potansiyelinden yararlanmanın da ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamaney'den Toplumsal Uyum ve Ekonomi Vurgusu - Son Dakika

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