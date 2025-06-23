Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya

Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Hamaney\'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti
23.06.2025 14:09
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2003 yılında Saddam Hüseyin, 2011'de ise Kaddafi'nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi'den Sonra Dünya" başlığına yer veren dünyaca ünlü Time dergisi, şimdi de Hamaney'in yüzünün bir kısmı yırtılmış şekilde yer aldığı kapakla okurlarının karşısına çıktı. Derginin kapağı Hamaney'e suikast düzenleneceğine dair gizli bir istihbarat mesajı alındığına dair soruları akıllara getirdi.

ABD merkezli yayın organlarından Time dergisi, 19 Haziran tarihli sayısında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yüzünün bir kısmı yırtılmış şekilde yer aldığı kapakla okurlarının karşısına çıktı. Derginin "The New Middle East" (Yeni Ortadoğu) başlığını taşıyan kapağı, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DERGİNİN GEÇMİŞ YILLARDAKİ SAYILARI GÜNDEME GELDİ

Kapağın yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Time'ın geçmiş yıllardaki benzer sayılarını gündeme getirdi. 2003 yılında, ABD'nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin'in posterinin boyandığı bir görselle "Saddam'dan Sonra Hayat" manşetini atan dergi, 2011'de ise Muammer Kaddafi'nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi'den Sonra Dünya" başlığına yer vermişti.

Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

GİZLİ İSTİHBARAT İDDİASI

Şimdi benzer bir kapakla Hamaney'i yırtılmış şekilde sunan dergiye yöneltilen eleştiriler, Hamaney'e suikast düzenleneceğine dair gizli bir istihbarat mesajı alındığına dair soruları akıllara getirdi. Kapak görselinin, İsrail'in İran'a saldırıların hemen ardından yayımlanması da dikkat çekti. Birçok kullanıcı, derginin bu hamlesinin İran'da rejim değişikliği fikrini meşrulaştırmaya dönük bir medya manipülasyonu olabileceğini savundu.

"BİR İŞGAL ÖNCESİ MEDYA STRATEJİSİ"

X (eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcı "Batı basını İran'a yönelik yeni bir saldırganlığın zeminini hazırlıyor. 'Yeni Ortadoğu' dedikleri şey, parçalanmış, başarısız devletlerden ibaret" ifadesini kullandı. Başka bir kullanıcı ise "Daha bir hafta bile geçmedi, nasıl oldu da yeni bir Ortadoğu oluştu? Ateşkes mi oldu, rejim mi çöktü, devrim mi oldu, ben mi kaçırdım?" dedi. Bazı kullanıcılar ise daha açık bir şekilde, Time'ın kapak çizgisinin "bir işgal öncesi medya stratejisi" olduğuna inandıklarını söyledi.

Haberler.com Özel, Saddam Hüseyin, Time Dergisi, Politika, Kaddafi, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User:
    RTE ye laf söyleyenin vatanseverliğinden ve imanından şüphe ederim… 16 21 Yanıtla
  • Bandit OneUp:
    RTE YE sorun bakalım; sen inşaat işleriyle ülkede yol, köprü vs yaparken, Ortadoğu'yu talan edildiğinden haberi var mı! Makas kurdela peşinde koşmaktan bu yıkımı fark edebildiler mi? YAZIKLAR OLSUN! Bu nasıl bu oyun arkadaş nasıl bir tuzak kuruldu bu ülkeye? SubanAllah 9 13 Yanıtla
  • Bandit OneUp:
    Bu soruyu Türkiye'nin 30 yıldır düşman topraklarında rahat rahat gezerken, Ortadoğu'nun r kritik ülkeleri olan Irak ve libyat, mısır Filistin son olarak Suriyee topraklarının müslüman liderlerinin sonunun nasıl bu hâle geldiğini Türkiye'nin başındaki uzun adama sorun bakalım. Bu büyük bir oyun ve Türkiye derhal bu oyundan çıkmalı... 5 8 Yanıtla
  • Bandit OneUp:
    Buradan Türkiye'nin başındaki uzun adama soruyoruz; Ortadoğu yerle yeksan öldü ve sen Bu milleti 20 yıldır inşaat işleriyle oyaladiniz ve şimdi geriye dönüşü olmayan bir belaya soktunuz! Ulan ortadoğu liderlerini neden tek tek avlarlarken sen kurdela makas peşinde koştun? Lider inşaat islerit yapmaz! Kendinize gelin ve Türkiye'nin başını belaya sokmayın! 3 7 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    ortadoguyu kana bulayan keferelerle dost olunmaz gün gelir sıra bilmem ne bahanelerle ülkemede gelir hava savunma sistemlerimiz çok kuvvetli ve binlerce olması gerek tankla tüfekle kılıçla olmuyor artık kıtalar arası balistik füzelerle gelişim saglanmalı düşmandan gelecek füzeyi sistemle yönetim kendi silahını düşmana gönderen teknoloji dehası gençlerimiz yetişir inşallah elin iti çalışıp savaş kazanıyor bu iş el açıp allahım bizi kurtar demeyle olmuyor teknolojiyle çalışın kazanın diyor 6 2 Yanıtla
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