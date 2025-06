Hamaney\'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

ABD merkezli yayın organlarından Time dergisi, 19 Haziran tarihli sayısında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yüzünün bir kısmı yırtılmış şekilde yer aldığı kapakla okurlarının karşısına çıktı. Derginin "The New Middle East" (Yeni Ortadoğu) başlığını taşıyan kapağı, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DERGİNİN GEÇMİŞ YILLARDAKİ SAYILARI GÜNDEME GELDİ

Kapağın yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Time'ın geçmiş yıllardaki benzer sayılarını gündeme getirdi. 2003 yılında, ABD'nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin'in posterinin boyandığı bir görselle "Saddam'dan Sonra Hayat" manşetini atan dergi, 2011'de ise Muammer Kaddafi'nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi'den Sonra Dünya" başlığına yer vermişti.

GİZLİ İSTİHBARAT İDDİASI

Şimdi benzer bir kapakla Hamaney'i yırtılmış şekilde sunan dergiye yöneltilen eleştiriler, Hamaney'e suikast düzenleneceğine dair gizli bir istihbarat mesajı alındığına dair soruları akıllara getirdi. Kapak görselinin, İsrail'in İran'a saldırıların hemen ardından yayımlanması da dikkat çekti. Birçok kullanıcı, derginin bu hamlesinin İran'da rejim değişikliği fikrini meşrulaştırmaya dönük bir medya manipülasyonu olabileceğini savundu.

"BİR İŞGAL ÖNCESİ MEDYA STRATEJİSİ"

X (eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcı "Batı basını İran'a yönelik yeni bir saldırganlığın zeminini hazırlıyor. 'Yeni Ortadoğu' dedikleri şey, parçalanmış, başarısız devletlerden ibaret" ifadesini kullandı. Başka bir kullanıcı ise "Daha bir hafta bile geçmedi, nasıl oldu da yeni bir Ortadoğu oluştu? Ateşkes mi oldu, rejim mi çöktü, devrim mi oldu, ben mi kaçırdım?" dedi. Bazı kullanıcılar ise daha açık bir şekilde, Time'ın kapak çizgisinin "bir işgal öncesi medya stratejisi" olduğuna inandıklarını söyledi.