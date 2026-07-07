Hamaney İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Kum kentinde cenaze töreni gerçekleştirildi.
İran basını, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi için İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Mescidi'nde cenaze töreni düzenlendiğini duyurdu.
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