ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.
Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor.
Son Dakika › Dünya › Hamaney İçin Devlet Töreni - Son Dakika
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