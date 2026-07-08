Hamaney için Necef'te cenaze töreni

(ANKARA) - İran'ın öldürülen Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri, beşinci gününde Irak'ın Şii İslam geleneğinin kutsal kenti Necef'te sürüyor. Hamaney'in naaşı, Şiiliğin birinci imamı Hazreti Ali'nin türbesine doğru düzenlenen kortej eşliğinde şehir sokaklarından geçirildi.

Irak makamları, cenaze törenleri dolayısıyla bugünü resmi tatil ilan etti. Törenler yerel saatle 06.00'da başladı.

İran, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Hamaney için cuma günü başlayan bir haftalık cenaze programını sürdürüyor. Törenlerin bir günü de komşu Irak'ta Şii İslam'da göre kutsal kabul edilen Necef ve Kerbela kentlerine ayrıldı.

İran'ın Kum kentinde dün düzenlenen geniş katılımlı cenaze töreninin ardından Hamaney'in naaşı gece saatlerinde Necef Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Naaşı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Hamaney'in büyük oğlu Mustafa Hüseyni Hamaney'in de katıldığı törende Iraklı yetkililer ve üst düzey siyasetçiler teslim aldı.

Hamaney'in tabutu, daha sonra Necef sokaklarında toplanan kalabalığın içinden gezdirilerek Hazreti Ali Türbesi'ne götürüldü. Necef'teki cenaze törenine yüz binlerce kişinin katıldığı belirtildi

Necef'teki törenlerin ardından Hamaney'in naaşı, yaklaşık 60 kilometre kuzeyde bulunan Kerbela'ya götürülecek. Burada Hazreti Hüseyin ve kardeşi Hazreti Abbas'ın türbelerinde bir cenaze töreni daha düzenlenecek.

DEFİN MEŞHED'DE YAPILACAK

Hamaney'in cenazesinin yarın İran'ın kuzeydoğusundaki memleketi Meşhed'de toprağa verilmesi planlanıyor. Babasının öldürülmesinin ardından Dini Liderlik görevini devralan Mücteba Hamaney ise güvenlik kaygıları gerekçe gösterilerek cenaze törenlerinde henüz kamuoyu önüne çıkmadı. İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'in hava saldırılarında yaralandığını açıklarken, sağlık durumunun ciddiyetine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.