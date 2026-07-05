Hamaney için Tahran'da cenaze namazı - Son Dakika
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Hamaney için Tahran'da cenaze namazı

Hamaney için Tahran\'da cenaze namazı
05.07.2026 10:09
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Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze namazı Tahran'da kılındı, katılımcılar arasında üst düzey yetkililer vardı.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii'nde cenaze namazı kılındı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile bireyleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınan cenaze namazına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

Kaynak: DHA

Ayetullah Ali Hamaney, Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, Son Dakika

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