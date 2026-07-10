Hamaney İmam Rıza Türbesi'ne Defnedildi - Son Dakika
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Hamaney İmam Rıza Türbesi'ne Defnedildi

10.07.2026 09:31
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İran'ın Dini Lideri Hamaney, Meşhed'deki türbeye defnedildi. Cenaze törenlerine milyonlar katıldı.

(ANKARA) - İran'ın öldürülen Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki evine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinden dört ay sonra İran'ın en kutsal Şii türbesine defnedildi.

İran devlet medyası, Hamaney'in cuma günü sabaha karşı doğduğu şehir olan Meşhed'deki, büyük altın kubbesi ve altın kaplamalı minareleriyle kentin merkezinde yer alan İmam Rıza Türbesi'ne defnedildiğini duyurdu.

Defin töreni İran ve Irak'ta bir hafta boyunca düzenlenen ve medya tahminlerine göre toplamda 30 milyondan fazla kişinin katıldığı yas etkinlikleri ve cenaze alaylarının ardından yapıldı.

Cenaze törenlerine Hamaney'in oğlu ve yerine geçen Dini Lider Mücteba Hamaney'in katılmaması dikkati çekti. Mücteba Hamaney, babasının 28 Şubat'ta düzenlenen ve ABD-İsrail savaşının başlangıcı olarak görülen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana kamuoyu önünde hiç görüntü vermedi.

Hamaney'in cenazesinin ilk olarak mart ayında düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak savaş nedeniyle tören ertelendi.

Resmi cenaze törenleri cuma günü Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı protokol ziyaretleri ve cumartesi günü çok sayıda İranlının Tahran'daki Büyük Musalla dini kompleksinde bir araya gelmesiyle başladı. Hamaney'in naaşı burada halkın ziyaretine açıldı. Törene İran'ın bölgesel müttefiklerinden Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husilerin davetli heyetleri de katıldı. Ertesi gün aynı camide törene daha da büyük bir kalabalık eşlik etti.

Hamaney'in tabutunun pazartesi günü cenaze aracı üzerinde yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta Azadi Meydanı'na taşındığı cenaze alayına en az 12 milyon kişinin katıldığı bildirildi. Azadi Meydanı, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük kitlesel gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

Salı günü ise yüz binlerce kişi Kum kentindeki cenaze törenine katıldı. Buradan Irak'a götürülen naaş, çarşamba günü Şii İslam açısından üçüncü en kutsal şehir olan Necef'te ve Kerbela'da düzenlenen törenlerle uğurlandı.

Hamaney'in naaşı perşembe günü erken saatlerde uçakla Meşhed'e ulaştırıldı ve son cenaze korteji için bir cenaze aracına nakledildi. Bir hafta süren törenlerin tamamında olduğu gibi, Hamaney'in öldürüldüğü hava saldırısında yaşamını yitiren dört aile üyesinin tabutları da kortejde yer aldı.

Yas tutanlar, siyah giysiler içinde İran bayrakları, Hamaney'in fotoğrafları kırmızı pankartlar taşıyarak korteji takip etti. Kalabalık ayrıca, suikasttaki rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'tan intikam alınmasını talep eden sloganlar attı.

Cenaze alayının son bölümünde kalabalığın yoğunluğu nedeniyle tabutu taşıyan araç ilerleyemeyince, Hamaney'in naaşı vasiyeti gereği defnedilmek üzere helikopterle İmam Rıza Türbesi'ne götürüldü.

ATEŞKES GİDEREK KIRILGAN HALE GELİYOR

Hamaney'in defininden birkaç saat önce, İran'ın nükleer tesislerinden birine ev sahipliği yapan Buşehr çevresi ile yakınındaki Çoğadak kentinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Mehr Haber Ajansı ayrıca güneydeki Konarak kentinde de üç patlama meydana geldiğini aktardı.

Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölge medyasına yaptığı açıklamada son birkaç saat içinde İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediklerini açıkladı.

ABD ile İran, 17 Haziran'da çatışmaları durdurmayı amaçlayan ön anlaşma  imzalamıştı. Ancak ateşkes tam olarak uygulanamadı ve taraflar zaman zaman Hürmüz Boğazı'ndan geçişler üzerine yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı saldırılar düzenlemeyi sürdürdü.

İran'ın salı günü Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine saldırmasının ardından ABD güçleri iki gece üst üste İran'daki hedefleri vurdu. ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının sona erdiğini ilan etti.

İran ise ABD saldırılarına, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Ürdün'deki ABD bağlantılı hedeflere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek karşılık verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hamaney İmam Rıza Türbesi'ne Defnedildi - Son Dakika

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