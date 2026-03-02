ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran basını, ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Tahran'da düzenlenen saldırıların ardından ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade'nin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Hamaney'in Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.