Hamas, 3 İsrailli Esiri Kızılhaç\'a Teslim Etti

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İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), serbest bırakılan 3 İsrailli esiri teslim aldığını duyurdu.

Hamas bugün, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 5'inci turu kapsamında 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. IDF serbest bırakılan Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami'yi teslim aldıklarını belirterek, "Serbest bırakılan üç rehine Gazze Şeridi'ndeki IDF ve ISA güçlerine teslim edildi. Şu anda İsrail topraklarına dönüşlerinde onlara askerlerimiz eşlik ediiyor. İlk tıbbi değerlendirmeden geçecekler" denildi.