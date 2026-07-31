Hamas Gazze'de Silahsızlanmayı Kabul Etti - Son Dakika
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Hamas Gazze'de Silahsızlanmayı Kabul Etti

Hamas Gazze\'de Silahsızlanmayı Kabul Etti
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Hamas, Trump'ın barış planı çerçevesinde Gazze'de silahsızlanmayı kabul etti. İsrail henüz onay vermedi.

(ANKARA) - Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ve "Barış Konseyi" (Board of Peace) tarafından hazırlanan yol haritası kapsamında Gazze'de silahsızlanmayı kabul ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'in silahsızlanmanın tamamlanmasının ardından Gazze'den çekileceğini ileri sürdü. İsrail hükümeti henüz anlaşmaya onay verdiğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Konseyi'nin Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya vardığını" duyurdu. Trump, silahsızlanmanın tamamlanmasının ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini, güvenliğin ise uluslararası istikrar gücüyle birlikte görev yapacak yeni Filistin polis teşkilatı tarafından sağlanacağını belirtti. ABD Başkanı ayrıca Mısır, Katar ve Türkiye'ye arabuluculuk çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Trump yönetiminin 2025 yılında devreye giren ateşkes planının ikinci aşaması kapsamında hazırlanan yol haritası, Hamas ve diğer silahlı grupların aşamalı olarak silahsızlandırılmasını, buna paralel şekilde İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini ve bölgenin yeni bir Filistin yönetimine devredilmesini öngörüyor. İsrail hükümeti henüz anlaşmaya onay verdiğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Basına konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi de örgütün Barış Konseyi'nin planını kabul ettiğini doğruladı, resmi açıklamanın kısa süre içinde yayımlanacağını söyledi. Barış Konseyi İcra Kurulu Başkanı Nikolay Mladenov da  Mısır, Katar, Türkiye ve ABD ile birlikte yayımlanan ortak açıklamada Hamas'ın Gazze'de silahsızlanma ve sivil yönetime geçişi öngören yol haritasını kabul ettiğini açıkladı. Mladenov, İsrail'in Gazze'den çekilme sürecinin de silahsızlanmayla "tam eş zamanlı" ilerlemesi gerektiğini söyledi. Konsey planın uygulanması halinde Gazze'de sivil yönetime geçişin ve uluslararası istikrar gücünün desteğiyle Ulusal Komite'nin yönetimi devralmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bölge medyasının ulaştığı anlaşma metnine göre, ayrıntılı silahsızlanma takvimi 14 gün içinde hazırlanacak. Ulusal Komite, Gazze'de Hamas yönetiminin yerine geçmesi planlanan ve Filistinli teknokratlardan oluşan geçici sivil yönetim organı olarak tasarlandı. Ulusal Komite, silahların envanterinin çıkarılması ve depolanmasını denetleyecek. Uluslararası doğrulama mekanizması ise süreci izleyecek. Anlaşmada silahların İsrail'e ya da Filistin dışındaki herhangi bir yapıya teslim edilmeyeceği, Gazze'deki silahların yalnızca Ulusal Komite'nin kontrolünde tutulacağı belirtiliyor.

Hamas Müzakere Heyeti üyesi Gazi Hamad ise El Cezire'ye yaptığı açıklamada, müzakerelerin zor geçtiğini, Hamas'ın İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde anlaşmanın hiçbir bölümünü uygulamayacağını söyledi. Hamad, silahsızlanmanın İsrail'in Gazze'den çekilmesine ve yeniden imar sürecinin başlamasına bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas Gazze'de Silahsızlanmayı Kabul Etti - Son Dakika

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