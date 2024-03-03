İsrail'in Gazze'deki soykırımı aralıksız sürerken, ABD'nin bastırmasıyla yeni bir ateşkes süreci başlıyor. ABD'de yetkililer daha önce İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklendiğini öne sürmüştü. Resmi kaynaklara göre, Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Heyete Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil Al-Hayya'nın liderlik ettiği bildirildi. İsrail ve Hamas heyetlerinin, Kahire'de ateşkes detaylarını görüşecekleri, tarafların ayrı odalarda birbirlerini görmeden çalışacakları belirtildi.
ABD'de Biden hükümetinden yetkililer, Hamas ve İsrail'in 6 haftalık ateşkese yakın olduğunu iddia etti. İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiği, Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürüldü.
Üst düzey bir Hamas yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in devam eden görüşmelerde Filistinli grubun taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin "24 ila 48 saat içinde" sağlanabileceğini söyledi.
Şartlı olarak konuşan yetkili, "İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır" dedi.
Son Dakika › Dünya › Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar - Son Dakika
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