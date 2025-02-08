Hamas İsrailli Esirlerin İsimlerini Açıkladı

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HAMAS, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini açıkladı.

Hamas yaptığı açıklamada, anlaşmanın 5'inci turu kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağını ifade etti. Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu duyuruldu. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.