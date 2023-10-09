Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği hava savunma sistemini gösterdi - Son Dakika

Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği hava savunma sistemini gösterdi

Son Güncelleme: 09.10.2023 12:15

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik ''Aksa Tufanı'' isimli kapsamlı bir operasyon başlattı. Bölgede çatışmalar devam ederken Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği ''Mutabar 1'' isimli hava savunma sistemini gösterdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyonlarda Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken İsrail de karşı saldırılarına devam ediyor. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği "Mutabar 1" isimli hava savunma sistemine ait görüntüleri paylaştı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail'in saldırıları sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 493'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin en az 78'inin çocuk olduğu açıklandı. Yaralı sayısı ise 2 bin 300'ün üzerinde.

İSRAİL'DE 700'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

İsrail'de 260'ı müzik festivalinde olmak üzere 700'den fazla kişi öldü. İsrail sağlık bakanlığı, devam eden şiddet olaylarında yaralanan İsraillilerin sayısını güncelleyerek şu ana kadar 2 bin 382 kişinin hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği hava savunma sistemini gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği hava savunma sistemini gösterdi - Son Dakika
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