Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği hava savunma sistemini gösterdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyonlarda Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken İsrail de karşı saldırılarına devam ediyor. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken Hamas, kendi imkanlarıyla geliştirdiği "Mutabar 1" isimli hava savunma sistemine ait görüntüleri paylaştı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail'in saldırıları sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 493'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin en az 78'inin çocuk olduğu açıklandı. Yaralı sayısı ise 2 bin 300'ün üzerinde.

İSRAİL'DE 700'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

İsrail'de 260'ı müzik festivalinde olmak üzere 700'den fazla kişi öldü. İsrail sağlık bakanlığı, devam eden şiddet olaylarında yaralanan İsraillilerin sayısını güncelleyerek şu ana kadar 2 bin 382 kişinin hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.