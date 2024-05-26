Hamas Tel Aviv'e Roket Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Hamas Tel Aviv'e Roket Saldırısı Düzenledi

Hamas Tel Aviv\'e Roket Saldırısı Düzenledi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu ise Gazze'nin güneyinden fırlatılan roketlerin çoğunun durdurulduğunu belirtti. İsrail'de diğer şehirlerde de roket sirenleri çalındı. İsrail acil servisleri herhangi bir yaralanma bildirimi almadıklarını açıkladı. Hamas'ın askeri kanadı, Tel Aviv'e büyük bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail güçleri ise Refah'a karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

26.05.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yaklaşık dört ay sonra İsrail'in merkez bölgesindeki bir kenti hedefleyen ilk saldırıyla ilgili İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinden en az sekiz adet roket fırlatıldığını ve çoğunun durdurulduğunu açıkladı.

İsrail'de Herzliya ve Petah Tikva gibi diğer şehir ve kasabalarda da roket sirenleri çalındı.

İsrail basını Herzliya'daki bir binanın bahçesinde füze parçalarının görüntülerini yayınladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda ise, İsrail'in merkezi Kfar Saba kasabası yakınlarındaki açık alanda düşen bir roketin oluşturduğu büyük bir krater görülüyor.

İsrail acil servisleri olası yaralanmalara dair herhangi bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Telegram kanalından Tel Aviv'e "büyük bir füze" saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail Refah'a karadan ve havadan saldırıları sürüyor; son olarak Refah'taki Khirbet al-Adas bölgesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail güçlerinin Refah'a yönelik son 24 saatteki saldırılarından 80'den fazla kişinin ölüdürüldüğü bildirildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları kısa bir süre önce Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye'de düzenledikleri operasyonda bazı İsrail askerlerinin esir alındığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu iddiayı yalanlamıştı.

Kaynak: BBC

Acil Servis, Tel Aviv, İsrail, Refah, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas Tel Aviv'e Roket Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas Tel Aviv'e Roket Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement