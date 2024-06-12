Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, BM destekli ateşkes önerisine yanıtlarını sundu - Son Dakika
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Dünya

Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, BM destekli ateşkes önerisine yanıtlarını sundu

Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, BM destekli ateşkes önerisine yanıtlarını Katar ve Mısır'daki arabuluculara sunduklarını açıkladı. İki grup, üç aşamadan oluşan ateşkes planına olumlu yaklaşım içinde olduklarını ifade etti. Arabulucu ülkeler Mısır ve Katar da Hamas'ın yanıtını doğruladı ve ateşkes sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdüreceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın yanıtının ardından Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Katar'a gidiyor.

12.06.2024 09:38
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(ANKARA) -Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, BM destekli ateşkes önerisine yanıtlarını Katar ve Mısır'daki arabuluculara sunduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kabul ettiği Gazze ateşkes planına Hamas'tan ilk yanıt geldi. Hamas ve müttefiki Filistin İslami Cihad Hareketi, üç aşamadan oluşan ateşkes planına ilişkin yanıtlarını, arabuluculara ilettiklerini açıkladı. İki grup yaptıkları ortak açıklamada, "bir anlaşmaya varmak için olumlu yaklaşım içinde olduklarını" ifade etti.

Arabulucu ülkeler Mısır ve Katar da, Hamas'ın yanıtının kendilerine ulaştığını doğruladı. ABD ile üçlü arabulucu olarak çalışan ülkeler, ateşkes sağlanana kadar bu rollerini sürdüreceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın ABD öncülüğündeki teklife yanıt vermesinin ardından Gazze'de ateşkes görüşmeleri için bugün Katar'a gidiyor. ABD'den ilk değerlendirme ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'den geldi. Kirby, "Hamas'ın yanıtını yeni aldık, bunu değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Üç aşamalı planda neler var?

Biden'ın açıkladığı, BMGK'nın kabul ettiği üç aşamalı plan, İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm bölgelerinden çekilmesi, karşılıklı mahkum ve esir takası ile Gazze'nin yeniden inşasını öngörüyor. Ateşkesin ilk aşamasında karşılıklı esir takası ve geçici ateşkes planlanıyor. Altı hafta sürecek silahları bırakma sürecinde planın ikinci ve üçüncü adımları için müzakerelerin başlaması amaçlanıyor.

İkinci aşama, erkek askerler de dahil olmak üzere kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini; üçüncü aşama ise savaşın yol açtığı yıkımın ardından Gazze'nin büyük çaplı yeniden inşasına başlanmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, BM destekli ateşkes önerisine yanıtlarını sundu - Son Dakika

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