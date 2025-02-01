Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası Devam Ediyor

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HAMAS ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli sivil erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek sivil esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ın Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel de serbest bırakıldı.

İsrail Ordusu, Kızılhaç ekiplerine teslim edilen Keith Siegel'in Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıktığını duyurdu. Ordu daha önce yaptığı açıklamada ise Kızılhaç ekiplerinin, İsrailli esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze'deki İsrail güçlerine teslim ettiğini bildirdi.