Hamas ve İsrail'den Rehinelerin Serbest Bırakılması - Son Dakika
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Dünya

Hamas ve İsrail'den Rehinelerin Serbest Bırakılması

Hamas, esir tuttuğu 8 rehineleri serbest bıraktı; İsrail ise 110 Filistinli mahkumu tahliye etti.

31.01.2025 12:18
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(ANKARA) - Hamas'ın, bir yılı aşkın süredir esir tuttuğu üç İsrailli ve beş Taylandlı rehineyi serbest bırakmasının ardından İsrail de 110 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen saldırının mimarlarından biri olarak görülen Muhammed Deif'in öldüğünü doğruladı.

İsrail hükümetinin Filistinli mahkumların tahliyelerini dün kısa bir süreliğine askıya almasının ardından Filistinli mahkumlar ateşkes anlaşması çerçesinde aynı gün serbest bırakıldı. Gazze'nin kuzeyinde esir takası nispeten sakin bir şekilde gerçekleşirken, güneydeki Han Yunus kentinde rehineler kalabalıklar tarafından karşılandı ve Hamas lehine sloganlar atıldı.

Hamas'ın, bir yılı aşkın süredir esir tuttuğu üç İsrailli ve Tayland'dan İsrail'e çiftçi olarak çalışmak için gelen beş Taylandlı rehineyi serbest bırakmasının ardından İsrail, aralarında İsrail'e yönelik saldırılardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu 110 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Öte yandan Hamas, Gazze'deki askeri kanadının lideri ve 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen saldırının mimarları arasında görülen Muhammed Deif'in öldüğünü doğruladı. İsrail, Deif'in temmuz ayında öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tayland, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas ve İsrail'den Rehinelerin Serbest Bırakılması - Son Dakika

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