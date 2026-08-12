Hannover Havalimanı'nda İHA Krizi - Son Dakika
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Hannover Havalimanı'nda İHA Krizi

Hannover Havalimanı\'nda İHA Krizi
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Hannover Havalimanı'nda insansız hava aracı nedeniyle uçuşlar durduruldu, güvenlik tartışmalarını artırdı.

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER)- Almanya'nın Hannover Havalimanı'nda görülen insansız hava aracı (İHA), uçuş trafiğinin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Olay, ülkede İHA tehdidine karşı mevcut güvenlik sistemlerinin yeterliliği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Alman Polis Sendikası, olayın ciddi bir güvenlik uyarısı olduğunu belirterek Hannover Havalimanı'nın daha güçlü İHA tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasını istedi.Sendikanın eyalet başkanı Patrick Seegers, uluslararası bir havalimanında dron defalarca görülmesine rağmen mevcut teknik sistemlerin hedefi tespit edememesinin "güvenlik politikası açısından alarm işareti" olduğunu söyledi. Seegers ayrıca Almanya genelinde ortak standartların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

UÇUŞLAR AKSADI

İHA ihbarının ardından Hannover Havalimanı'nda gece saatlerinde uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Bazı yolcu uçuşları gecikirken, Paris'ten gelen bir kargo uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi. Federal Polis tarafından kullanılan teknik sistem İHA'yı tespit edemedi. Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu'nun teknik olarak yaptığı konum belirleme çalışmasının da sonuç vermediği bildirildi.

Polis sendikası ise güvenlik güçlerinin yalnızca kendilerine verilen teknik imkanlar ve yasal yetkiler çerçevesinde hareket edebileceğine dikkat çekti. Sendikanın başkan yardımcısı Christian-Tobias Gerlach, sistemlerin bir hava aracını tespit edememesi durumunda sorunun görev yapan polislerde değil, "donanım ve sistem eksikliğinde" olduğunu söyledi.

Sendikaya göre, olayın arkasında yabancı bir devlet veya devlet destekli bir yapı bulunması halinde tehdidin yalnızca klasik polis güvenliği kapsamında ele alınması yeterli olmayacak. Bu nedenle Almanya'nın hibrit tehditlere karşı daha kapsamlı ve net bir güvenlik mimarisi oluşturması gerektiği ifade edildi. Polis Sendikası ayrıca, ciddi İHA tehditleri karşısında Alman ordusunun ülke içinde hangi koşullarda ve hangi yasal çerçevede kullanılabileceğinin yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hannover Havalimanı'nda İHA Krizi - Son Dakika

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