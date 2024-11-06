Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump\'a tebrik telefonu

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Mevcut ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris ile ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde sonuç belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 87'si sayılırken, Trump yüzde 51 oy oranı ile yüzde 47,5 oy alan Harris'e karşı önde. Başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 292 delege elde eden Donald Trump, Florida'da zafer konuşması yaptı.

HARRİS KONUŞMA YAPACAK

Amerikan CNN kanalının Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Harris, bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) kameralar karşısına geçecek. ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı kaybeden Harris'in, konuşmasında "mağlubiyeti kabul ettiğini" ifade etmesi bekleniyor.

TEBRİK ETTİ

Öte yandan ABD seçimlerinde kaybeden aday Kamala Harris, Donald Trump'ı arayarak seçim sonucu nedeniyle tebriklerini iletti. Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.