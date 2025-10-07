Hasat Dolunayı, ABD'de böyle görüntülendi - Son Dakika
Dünya

Hasat Dolunayı, ABD'de böyle görüntülendi

Hasat Dolunayı, ABD\'de böyle görüntülendi
07.10.2025 21:45
Hasat Dolunayı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri üzerinde yükselmesi New Jersey eyaletindeki Jersey City'den gözlemlendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu sırada gerçekleşen Hasat Dolunayı, gökyüzünde olağanüstü bir parlaklıkla gözlemleniyor.

Özellikle sabah erken saatlerde gökyüzünü izleyenler, Ay'ın normalden daha büyük ve canlı göründüğü bu özel ana tanıklık etti.

ABD'DE EŞSİZ GÖRÜNTÜ

Hasat Dolunayı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri üzerinde yükselmesi New Jersey eyaletindeki Jersey City'den gözlemlendi. Fotoğraflara yansıyan anlar adeta büyüledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

21:16
