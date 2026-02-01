Havada "saldırı" paniği! Yolcu uçağı acil koduyla Ankara'ya indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Havada "saldırı" paniği! Yolcu uçağı acil koduyla Ankara'ya indi

Havada "saldırı" paniği! Yolcu uçağı acil koduyla Ankara\'ya indi
01.02.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a bugün saldırı yapabileceği iddiası nedeniyle İstanbul'dan Tahran'a giden AJet uçağı, acil durum kodu vererek Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yetkililer, geri dönüş kararının yolcu ve uçuş güvenliği kapsamında alındığını belirtirken, olayla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

ABD ile İran arasında artan gerilim, sivil havacılıkta da etkisini göstermeye başladı. ABD ordusu tarafından İran'a yönelik olası bir saldırının gündeme gelmesi üzerine, bölge hava sahasında güvenlik endişeleri yükseldi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GERİ DÖNÜŞ KARARI ALDI

Bu gelişmelerin ardından İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, güvenlik gerekçesiyle geri dönüş kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, AJet'e ait TC-LAK tescilli Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra Tahran rotasında seyrederken acil durum kodu olan 7700'ü paylaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hava Sosyal Medya'da yer alan bilgilere göre uçak, güvenlik riski nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi ve sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yetkililer, geri dönüş kararının yolcu ve uçuş güvenliği kapsamında alındığını belirtirken, olayla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı, Uluslararası İlişkiler, Havacılık, İstanbul, Tahran, Ankara, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havada 'saldırı' paniği! Yolcu uçağı acil koduyla Ankara'ya indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    bütün masraflarinizi traptan isteyin 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    herkes oanorayak olmaya başladı hani İran’a saldırı oldumu yok niye mağdur edildi onca insan? 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 11:00:12. #7.11#
SON DAKİKA: Havada "saldırı" paniği! Yolcu uçağı acil koduyla Ankara'ya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.