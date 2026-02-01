Havada "saldırı" paniği! Yolcu uçağı acil koduyla Ankara\'ya indi

ABD ile İran arasında artan gerilim, sivil havacılıkta da etkisini göstermeye başladı. ABD ordusu tarafından İran'a yönelik olası bir saldırının gündeme gelmesi üzerine, bölge hava sahasında güvenlik endişeleri yükseldi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GERİ DÖNÜŞ KARARI ALDI

Bu gelişmelerin ardından İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, güvenlik gerekçesiyle geri dönüş kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, AJet'e ait TC-LAK tescilli Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra Tahran rotasında seyrederken acil durum kodu olan 7700'ü paylaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hava Sosyal Medya'da yer alan bilgilere göre uçak, güvenlik riski nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi ve sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yetkililer, geri dönüş kararının yolcu ve uçuş güvenliği kapsamında alındığını belirtirken, olayla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.