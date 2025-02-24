Havalimanında 'Braveheart' filmini andıran kavga viral oldu - Son Dakika
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Dünya

Havalimanında 'Braveheart' filmini andıran kavga viral oldu

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde bulunan Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta 'Braveheart' filmine benzer bir kavga yaşandı. Spirit Airlines kapısında 19 Şubat'ta başlayan kavgada, farklı gruplardan erkekler ve kadınlar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bir kadın havalimanı koltuklarının üzerinden atlayarak kalabalığa tekme savurdu.

24.02.2025 11:33  Güncelleme: 11:40
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Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Atlanta havalimanında 'Braveheart' filmini andıran vahşi bir kavga yaşandı ve olayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Georgia'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda Spirit Airlines kapısında 19 Şubat'ta patlak veren kavgada, iki farklı grup halinde erkekler ve kadınlar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Mel Gibson'ın oynadığı "Braveheart" filmindeki sahneleri andırır şekilde, bir kadın havalimanı koltuklarının üzerinden atlayarak kalabalığa tekme savurdu. Diğerleri ise yere düşen ve kendilerini korumaya çalışan kişilere yumruk yağdırdı.

Görgü tanıkları, grupların neden bu kadar şiddetli bir şekilde kavga ettiklerini bilmediklerini söyledi.

Bir yolcu televizyon kanalına "Neden kavga ediyorlardı? Ne oldu ki?" diye konuştu.

Şiddet olayının yakınında duran başka bir adam ise sessizce "Tek bildiğim, eğer bana dokunursanız hepinizin canını yakarım" dedi.

Polis olay yerine vardığında kalabalık dağılmıştı.

Havalimanı yetkilileri TMZ'ye olayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Havalimanında 'Braveheart' filmini andıran kavga viral oldu
Havalimanında 'Braveheart' filmini andıran kavga viral oldu
Havalimanında \'Braveheart\' filmini andıran kavga viral oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Atlanta, Kavga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havalimanında 'Braveheart' filmini andıran kavga viral oldu - Son Dakika

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