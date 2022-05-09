Hayat pahalılığı: İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkin geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Hayat pahalılığı: İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkin geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdi

09.05.2022 05:37
Hayat pahalılığı: İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkin geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdi

İngiltere'den yapılan bir araştırma, geçen ay 2 milyondan fazla yetişkinin en az bir günü parasını karşılayamadıkları için yemek yemeden geçirdiklerini ortaya koydu.

İngiltere'den yapılan bir araştırma, geçen ay 2 milyondan fazla yetişkinin ayın bir gününü maliyetini karşılayamadıkları için yemek yemeden geçirdiklerini ortaya koydu.

Ülkede günlük yaşama etki eden hayat pahalılığı etkisini artırıyor.

Yapılan kamuoyu yoklamasına göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor.

Gıda kısıtlamasına gitme ve/veya öğün atlamak zorunda kalanların sayısı da yılın ilk üç ayında yüzde 57 arttı.

Guardian'da yer alan habere göre İşçi Parti'nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları 'yıkıcı' olarak tanımladı.

Food Foundation isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2.6 milyon çocuk eskisine oranla daha küçük öğünler yediklerini ya da öğün atlamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Vakfın Başkanı Anna Taylor, durumun hızla "bir ekonomik krizden, sağlık krizine" doğru ilerlediğini söyledi.

Ülkenin en büyük enerji sağlayıcılarından biri, hükümeti gelecek yıl için öngörülen hane başı 1000 sterlin düzeyindeki artış için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Ülkede 'gıda bankası' olarak anılan merkezler, kendilerine başvuran kişilerin, buzdolabı kullanımı ya da pişirme gerektirmeyen besinlere yöneldiğini işaret ediyor. Bu da enerji fiyatlarının haneler üzerindeki baskısına bağlanıyor.

Bu hızlı kötüleşmede, artan enerji, gıda ve petrol fiyatları ile birlikte, sosyal yardım ödemelerinin enflasyonun geride kalması da gösteriliyor.

Food Foundation "şoke edici" ilk bulgular sonrası kamuoyu araştırmasını bir kez daha yaptıklarını ve aynı sonuçları aldıklarını açıkladı.

Muhalefet iktidarı suçluyor

Birçok faktör nedeniyle Nisan ayında gıdaya erişim güvencesi olmayanların sayısının artması bekleniyor.

İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson'ı durumdan sorumlu tutuyor ve "iktidarın elinde çözüm olmadığını" savunuyor.

Londra İtfaiye Departmanı, ısınmak için evinde ateş yakan bir adamın evini yakması sonrası bir uyarı mesajı yayımlamak zorunda kaldı.

İngiltere'de fiyatlar, son 30 yılda kaydedilen en yüksek oran olan yüzde 7 artmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun gelecek aylarda yüzde 10 seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Merkez Bankası, ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyon oranının görülmesinden sonra faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkardı.

Hayat pahalılığı: İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkin geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdi
Hayat pahalılığı: İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkin geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdi
YORUMLAR
500
En iyisi 8 saat uyumak mı? Tekrar düşünün! En iyisi 8 saat uyumak mı? Tekrar düşünün!

Araştırma, England, Enerji, işçi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hayat pahalılığı: İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkin geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
00:55 Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü
00:54 Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı
00:22 Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti
00:19 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak
00:12 Dalgıçlar tarafından keşfedilen yol hakkında efsanevi yorumlar yapıldı! Görenlerin ağzı açık kaldı
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 05:44:20. #1.11#
SON DAKİKA: Hayat pahalılığı: İngiltere'de 2 milyondan fazla yetişkin geçen ayın bir gününü yemek yemeden geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement