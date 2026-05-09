Haydar Aliyev Berlin'de Anıldı

09.05.2026 18:05
Berlin'de düzenlenen konserde Haydar Aliyev, Azerbaycan-Almanya ilişkileri vurgulandı.

Haber: İlhan Baba

BERLİN – Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev, doğumunun 103. yılı dolayısıyla Berlin'de düzenlenen "Ebediyet" konserinde, Simurg Muğam Topluluğu'nun geleneksel ve modern eserleriyle anıldı. Etkinlikte Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin önemi vurgulandı.

Haydar Aliyev, doğumunun 103. yılı dolayısıyla Berlin'de düzenlenen "Ebediyet" adlı konser programıyla anıldı. Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe diplomasi, siyaset, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, Haydar Aliyev'in modern Azerbaycan devletinin kurucusu olduğunu belirterek, 1990'lı yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik kriz döneminde ülkenin istikrara kavuşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Aghayev, Haydar Aliyev'in izlediği dış politika ve enerji projeleri sayesinde Azerbaycan'ın uluslararası alanda güvenilir bir ortak haline geldiğini ifade etti. Azerbaycan-Almanya ilişkilerine de değinen Aghayev, Aliyev'in 1996 yılında Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından dönüm noktası olduğunu kaydetti. Aghayev, dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog ve Şansölyesi Helmut Kohl ile yapılan görüşmelerin bugünkü iş birliğinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Diaspora Destek Fonu İcra Direktörü Ekrem Abdullayev ise Azerbaycan ile Almanya arasındaki ilişkilerin kültürel ve insani boyutuna dikkat çekerek, kültürel etkinliklerin halklar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ifade etti.

Gecenin konser bölümünde, 2021 yılında kamança sanatçısı ve besteci Elnur Mikayılov tarafından kurulan Simurg Muğam Topluluğu sahne aldı. Topluluk, Azerbaycan'ın geleneksel Muğam müziğini modern yorumlarla seslendirdi

Solistler Shola Safaraliyeva ve Miralam Miralamov performanslarıyla dinleyicilerden alkış aldı. Konserde "Sarı Gelin" ve "Şuşa'nın Dağları" gibi halk ezgilerinin yanı sıra Haydar Aliyev anısına bestelenen "Eleji" adlı eser de seslendirildi. Programda ayrıca Charlie Chaplin'in "Smile" ve Paul Desmond'un "Take Five" eserleri Azerbaycan çalgılarıyla yorumlandı.

Etkinliğe KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk, Türkiye'nin Berlin Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru, Türk ve Azerbaycanlı vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, Azerbaycan mutfağından örneklerin sunulduğu resepsiyonla sona erdi.

Kaynak: ANKA

