Hayvanat bahçesinde yaşana skandal ülkeyi ayağa kaldırdı! Yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirmişler - Son Dakika
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Hayvanat bahçesinde yaşana skandal ülkeyi ayağa kaldırdı! Yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirmişler

02.02.2023 16:12
Hayvanat bahçesinde yaşana skandal ülkeyi ayağa kaldırdı! Yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirmişler

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, hayvanat bahçesi müdürünün yılbaşı partisi için 4 keçiyi servis edilmek üzere pişirttiği bildirildi. Daha önce bir geyiğin ölmesi konusuyla da suçlanan müdürün 12 Ocak'ta görevine son verildiği öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Meksika'nın Guerrero eyaleti SEMAREN Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Fernando Ruiz Gutierrez, 31 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili "Bu dört hayvan, hayvanat bahçesinde kesilip pişirildi ve yıl sonu partisinde yemek olarak sunuldu" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirtti

12 OCAK'TA GÖREVDEN ALINDI

Zoochilpan Hayvanat Bahçesi'de meydana gelen olayda, pigme keçilerin pişirilip yenmesi dahil bazı hayvanların satılması ve bir geyiğin ölmesi gibi bir çok konuda suçlanan Jose Ruben Nava'nın, 12 Ocak'ta görevden alındığı belirtildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirtti

İNSAN SAĞLIĞINI DA TEHLİKEYE ATTI

Gutierrez açıklamasında Nava'nın insan sağlığını da tehlikeye attığını vurgulayarak bu hayvanların bir gıda olarak tüketime uygun olmadığını ifade etti. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: Keçi eti sağlıklı bir et iyi yapmış,geyiğe gelince kesersen zaten ölüyor,uçtu dememişki. Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Hayvanat bahçesinde yaşana skandal ülkeyi ayağa kaldırdı! Yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirmişler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanat bahçesinde yaşana skandal ülkeyi ayağa kaldırdı! Yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirmişler - Son Dakika
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