Hayvanat bahçesinde yaşana skandal ülkeyi ayağa kaldırdı! Yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirmişler

Meksika'nın Guerrero eyaleti SEMAREN Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Fernando Ruiz Gutierrez, 31 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili "Bu dört hayvan, hayvanat bahçesinde kesilip pişirildi ve yıl sonu partisinde yemek olarak sunuldu" ifadelerini kullandı.

12 OCAK'TA GÖREVDEN ALINDI

Zoochilpan Hayvanat Bahçesi'de meydana gelen olayda, pigme keçilerin pişirilip yenmesi dahil bazı hayvanların satılması ve bir geyiğin ölmesi gibi bir çok konuda suçlanan Jose Ruben Nava'nın, 12 Ocak'ta görevden alındığı belirtildi.

İNSAN SAĞLIĞINI DA TEHLİKEYE ATTI

Gutierrez açıklamasında Nava'nın insan sağlığını da tehlikeye attığını vurgulayarak bu hayvanların bir gıda olarak tüketime uygun olmadığını ifade etti. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.