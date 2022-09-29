Her bir AB vatandaşı başına yılda 173 kilo gıda israf ediliyor

Avrupa Birliği Konseyi, hazırladığı verilerle Avrupa Birliği'nde israf edilen gıdaya dikkat çekti. Buna göre her bir AB ülkesi vatandaşı başına yılda 173 kilo, toplamda yıllık 87.6 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtildi.

AB Konseyi tarafından hazırlanan ve bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan verilere göre, AB ülkelerinde yaşayan her bir vatandaş başına 173 kilo, toplamda yıllık 87.6 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtildi. Üretilen gıdadaki israf ve kaybın, yüzde 50 oranında hane halkı tarafından yapıldığı ifade edilerek yüzde 19'unun üretim sürecinde, yüzde 12'sinin gıda hizmetleri, yüzde 11'nin ilk üretim yerinde ve yüzde 5'inin de toptan satış sürecinde meydana geldiği vurgulandı.