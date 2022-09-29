Her bir AB vatandaşı başına yılda 173 kilo gıda israf ediliyor - Son Dakika
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Her bir AB vatandaşı başına yılda 173 kilo gıda israf ediliyor

29.09.2022 17:41
Her bir AB vatandaşı başına yılda 173 kilo gıda israf ediliyor

Avrupa Birliği Konseyi, hazırladığı verilerle Avrupa Birliği'nde israf edilen gıdaya dikkat çekti.

Avrupa Birliği Konseyi, hazırladığı verilerle Avrupa Birliği'nde israf edilen gıdaya dikkat çekti. Buna göre her bir AB ülkesi vatandaşı başına yılda 173 kilo, toplamda yıllık 87.6 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtildi.

AB Konseyi tarafından hazırlanan ve bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan verilere göre, AB ülkelerinde yaşayan her bir vatandaş başına 173 kilo, toplamda yıllık 87.6 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtildi. Üretilen gıdadaki israf ve kaybın, yüzde 50 oranında hane halkı tarafından yapıldığı ifade edilerek yüzde 19'unun üretim sürecinde, yüzde 12'sinin gıda hizmetleri, yüzde 11'nin ilk üretim yerinde ve yüzde 5'inin de toptan satış sürecinde meydana geldiği vurgulandı.

2030 yılına kadar perakende ve tüketici düzeyinde kişi başına düşen gıda israfını yarıya indirmek için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında bazı elle tutulur önlemler alındığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, dünya çapında üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri, gıda tedarik zincirinin bir noktasında 'çiftlikten çatala' kadar olan süreçte kaybolmakta veya israf edilmektedir. AB 'çiftlikten çatala' politikası kapsamında verilen bilgiye göre AB'nin mevcut gıda modeli, Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 50'den fazlasının aşırı kilolu olmasına neden olarak, insan sağlığı üzerinde de zararlı bir etkiye sahip olduğunun altı çizildi.

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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Her bir AB vatandaşı başına yılda 173 kilo gıda israf ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her bir AB vatandaşı başına yılda 173 kilo gıda israf ediliyor - Son Dakika
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