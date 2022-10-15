ABD Başkanı Biden'ın verdiği ilişki tavsiyesi küçük kızı şaşırttı! Yüz ifadesi olay oldu - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın verdiği ilişki tavsiyesi küçük kızı şaşırttı! Yüz ifadesi olay oldu

15.10.2022 11:23

Kaliforniya eyaletinde yaptığı konuşmadan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek selfie çekilen ABD Başkanı Joe Biden, ufak bir kız çocuğunu omuzlarından tutup kendisine döndürerek, "30 yaşına kadar ciddi ilişki yok" dedi. Küçük kızın şaşkın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Sık sık imza attığı gaflar ve tuhaf hareketleriyle gündeme gelen 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de küçük bir kıza verdiği öğütle konuşuldu.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Dün Kaliforniya Eyaleti'nde yaptığı konuşmadan sonra vatandaşlarla bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, küçük bir kız çocuğu ve annesiyle selfie çekildi. Fotoğraf çekiminden sonra kız çocuğunu omzundan tutan Biden, "Kızıma ve kız torunlarıma verdiğim önemli bir tavsiye: 30 yaşına kadar ciddi ilişki yok" dedi. Çocuğun o anlardaki şaşkınlığı ve yüz ifadesi dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Biden'ın bu sözleri başta İngiliz gazetesi Daily Mail olmak üzere birçok gazetede manşet oldu. Biden'ın daha önce birçok defa küçük kız çocuklarının saçlarını kokladığı görüntülerin bulunduğuna dikkat çekilen haberlerde, sert tepkiler yer aldı.

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın verdiği ilişki tavsiyesi küçük kızı şaşırttı! Yüz ifadesi olay oldu - Son Dakika
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