Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı

Herkes Trump\'ın boynundaki yaraya odaklandı
02.03.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'a başlatılan savaşın ardından ilk kez kameralar karşısına geçip canlı yayında konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın boynundaki kırmızı iz dikkat çekti. İzin morarmaya başladığı, büyük bir yaraya benzediği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik operasyonun ardından yaptığı ilk canlı yayın konuşmasında, boynundaki belirgin kırmızı iz sosyal medyanın gündemine oturdu.

BOYNUNDAKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan ve zamanla morardığı gözlenen izin büyük bir yarayı andırması, Trump'ın sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı

Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada izin tıbbi bir müdahaleden mi yoksa strese bağlı bir durumdan mı kaynaklandığı tartışılmaya başlandı. Savaş geriliminin ortasında gelen bu görüntüler, kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.

Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Netenyahu adındaki vampir ısırmıştır 45 0 Yanıtla
  • 199715 199715:
    Lan oğlum beklenti oluşturmayın, kötülere bişey olmadığını oldukça uzun süre tecrübe ettik dimi? 25 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    kan hastalığı var 12 0 Yanıtla
  • Selami Gelekli Selami Gelekli:
    zonaya benziyor 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

23:34
İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:12:43. #7.12#
SON DAKİKA: Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.