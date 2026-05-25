Herzog\'dan Korkunç Şiddet Uyarısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda konuştu. Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını belirterek, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının 'korkunç' düzeyde arttığını söyledi. Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru korkunç bir şiddet dalgasına tanık oluyoruz. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.