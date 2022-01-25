Üye Girişi
Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç - Son Dakika

Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

25.01.2022 21:04
Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

Afrika ülkesi Namibya'nın kabileleri arasında yer alan Himba Kabilesi'nin kadınlarının hamile kalmak için bir ağaç altında oturarak şarkı söylemeleri, duyanlarda şaşkınlık yarattı.

Kabilelerin kendilerine ait ritüelleri her zaman dikkat çekiyor. Ancak bu kabileler arasından bazılarının öyle gelenek ve yöntemleri var ki, herkes şaşıp kalıyor. İşte bu kabilelerden biri de Himba kabilesi. Kabilenin kadınlarının hamile kalmak için yaptığı şey dikkat çekiyor.

Eşi benzeri yok! Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

HAMİLE KALMAK İÇİN AĞAÇ ALTINA OTURUYORLAR

Hamile kalmak isteyen kadın kabile tarafında kutsal kabul edilen ağacın altına oturarak bir şarkı mırıldanıyor. Bu şarkıyı daha sonrasında baba adayı ve diğer kabile üyeleriyle paylaşıyor. Bu şarkının ortaya çıktığı gün bebeğin doğum günü olarak ilan ediliyor. Bebek bu şarkı ile dünyaya geliyor.

Eşi benzeri yok! Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

CEZA YERİNE ŞARKIYI SÖYLÜYORLAR

Gelecekteki, başarıları da bu şarkıyla kutlanıyor. Hatta, ağladığında da bu şarkıyla teselli ediliyor ve sakinleştiriliyor. Bir çocuk ilerleyen yaşlarında bir suç işlerse onu cezalandırmak yerine, tüm kabile üyeleri ona kendi şarkısına söyleyerek ona kim olduğunu hatırlatıyorlar.

Eşi benzeri yok! Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç
YORUMLAR
500

Kabile, Şarkı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç - Son Dakika Dünya


Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür         
20:56
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
20:55 Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür
20:55 Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu
20:31 İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı
20:18 İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt
20:14 Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı
19:57 Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisine gelen iğrenç talebini anlattı
19:51 İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi
19:49 Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada gündem oldu
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
19:25 Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Sinan Bolat
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 21:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement