Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

Kabilelerin kendilerine ait ritüelleri her zaman dikkat çekiyor. Ancak bu kabileler arasından bazılarının öyle gelenek ve yöntemleri var ki, herkes şaşıp kalıyor. İşte bu kabilelerden biri de Himba kabilesi. Kabilenin kadınlarının hamile kalmak için yaptığı şey dikkat çekiyor.
Hamile kalmak isteyen kadın kabile tarafında kutsal kabul edilen ağacın altına oturarak bir şarkı mırıldanıyor. Bu şarkıyı daha sonrasında baba adayı ve diğer kabile üyeleriyle paylaşıyor. Bu şarkının ortaya çıktığı gün bebeğin doğum günü olarak ilan ediliyor. Bebek bu şarkı ile dünyaya geliyor.
Gelecekteki, başarıları da bu şarkıyla kutlanıyor. Hatta, ağladığında da bu şarkıyla teselli ediliyor ve sakinleştiriliyor. Bir çocuk ilerleyen yaşlarında bir suç işlerse onu cezalandırmak yerine, tüm kabile üyeleri ona kendi şarkısına söyleyerek ona kim olduğunu hatırlatıyorlar.
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