Hindistan Başbakanı Modi, Müslümanlara yönelik İslamofobik ifadelerle suçlanıyor

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bir seçim mitinginde Müslümanlara yönelik İslamofobik ifadeler kullanmakla suçlanıyor, bu durum önde gelen Müslümanlar ve muhalefet üyeleri arasında büyük öfkeye neden oldu.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, Modi'nin yönetimindeki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) üç dönem üst üste kazanması beklenirken, Modi, Rajasthan eyaletinde büyük bir kalabalığa yaptığı konuşmada, iktidara gelirse ana muhalefet olan Hindistan Ulusal Kongresi'nin ülkenin zenginliklerini "istilacılara" ve "çok çocuk sahibi olanlara" dağıtacağını söyledi, bu ifadelerle Müslüman topluluğunu kastettiğini ima etti. Modi, "Onlar iktidardayken, Müslümanların kaynaklar üzerinde ilk hakkı olduğunu söylediler. Zenginliğinizi toplayıp, çocuk sahibi olanlara ve istilacılara dağıtacaklar," dedi.

Bu ifadeler, Modi ve BJP'nin, Hindu milliyetçiliğini güçlendirmek için bölücü retorik kullanmakla uzun süredir suçlanan muhalefet tarafından ele alındı. Muhalefet, Modi'nin yorumlarının Seçim Komisyonu'nun kurallarını ihlal edip etmediğini araştırması için çağrıda bulundu. Kurallar, siyasetçilerin seçmenlere "kast" ve "toplumsal duygular" temelinde hitap etmemesini ve topluluklar ve dinler arasında gerilim yaratmayı yasaklıyor.

Modi'nin yorumları, birçok Müslüman tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Ünlü Müslüman gazeteci Rana Ayyub, "Bu, bir topluluğa karşı açık ve pişkin bir nefret söylemidir," dedi. Müslüman milletvekili Asaduddin Owaisi ise, "Modi, Müslümanları istilacı ve çok çocuk sahibi olarak etiketledi. 2002'den bu yana Modi'nin tek garantisi Müslümanlara saldırmak ve oy toplamaktır," diye eleştirdi.

Kongre başkanı Mallikarjun Kharge, Modi'nin sözlerini "nefret dolu bir söylem" ve "dikkatleri başka yöne çekmek için kurgulanmış bir manevra" olarak nitelendirdi. Kharge, Modi'nin bu tutumunu, gençliğinde üyesi olduğu ve BJP'nin bağlı olduğu sağcı Hindu paramiliter organizasyon Rashtriya Swayamsevak Sangh'ın (RSS) değerlerine dayandırdı ve "Hiçbir başbakan Modi kadar makamının itibarını bu kadar düşürmedi," dedi.