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Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor - Son Dakika
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Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Hindistan'da 1992 yılında yıkılan bir caminin yerine inşa edilen Hindu tapınağı, ülkedeki Müslümanlar arasında tepkilere neden oldu. Tapınağın açılışı, Başbakan Narendra Modi'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Olay, seçimler öncesi Hindu seçmenlerin birleştirilmesi amacı taşıyor. Ancak, muhalefetin boykotları ve Müslüman nüfusu ile devam eden gerginlikler, etkinliğin heyecanını gölgeledi.

22.01.2024 - 09:50,  Güncelleme: 09:58
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1992 yılında aşırı sağcı Hindu gruplar tarafından yıkılan caminin enkazının yerine Hindistan'ın en büyük tapınaklarından birinin inşa edilmesi, ülkede gerilimin artmasına neden oldu. Yapılan mabet, Müslümanların tepkisini çekerken açılış, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katılacağı bir törenle gerçekleşecek.

Mabedin açılışının bu yılki seçimler öncesinde Hindu seçmenlerini birleştirmesi hedeflenirken muhalefetin boykotları ve Hindistan'ın Müslüman nüfusunun tepkisi, ülkede yıllardan beri var olan gerilimli gündemi tekrar ateşledi.

AŞIRI SAĞCILAR 400 YILLIK CAMİYİ YAKMIŞTI

Aralık 1992'de radikal Hindular, 400 yıldır aynı yerde duran camiyi yıkarak Hindistan'da çoğu Müslüman olmak üzere 2 bin kişinin ölümüne yol açan şiddetli ayaklanmalara neden olmuştu. Sağcı gruplar, Hintçe konuşulan Uttar Pradesh eyaletindeki Ayodhya kentindeki 50 metrelik Ram Tapınağı'nın açılışı için davetiye dağıttı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bugün tarihi alanda açılışını yapacağı Hindu tapınağı için 298 milyon euro harcama yapıldığı öğrenildi. Modi'nin bu açılışı yaparak seçimlerde dördüncü dönemi kazanma ihtimalini kuvvetlendirmesi bekleniyor.

"KENDİMLE TANRIM ARASINDA ARACIYA İHTİYACIM YOK"

Hindu din görevlilerinin arasında açılışı boykot edeceklerin olduğu belirtilirken ana muhalefetteki Kongre Partisi de bölgesel bir grupla birlikte hem ibadet edenlerin hem de diğer ziyaretçilerin katılacağı etkinliği boykot etme kararı aldı. Kongre sözcüsü Pawan Khera, "Kendimle Tanrım arasında bir aracıya ihtiyacım yok" diyerek, açılışa katılmayacağını söyledi.

ÜLKEDE DİN AYRIMI DEVAM EDİYOR

Müslümanlar, dini saldırıların artık az yaşanmasına rağmen BJP'nin Delhi'de iktidara gelmesinden bu yana toplumda yapılan ayrımcılığın sürdüğünü ve ülkedeki eyaletlerin çoğunda bu durumun görüldüğünü belirtiyor.

Hindistan'da aşırı sağcı Hindular tarafından yıkılan cami yerine büyük tapınak yapılması, ülkedeki müslümanların tepkisini çekti
Hindistan'da aşırı sağcı Hindular tarafından yıkılan cami yerine büyük tapınak yapılması, ülkedeki müslümanların tepkisini çekti
Hindistan\'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • Coronaci : Muslumanlarin acilen ekonomik olarak ozgurlugunu eline alip bunuda kabul ettirmesi lazim ornek var bir ulke butun dunyaya diz cokturdu anladiniz .. Yanıtla 5 3

Cami, Dini, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor - Son Dakika
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