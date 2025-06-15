Hindistan\'da Boeing 787 Uçaklarına İnceleme Başlatıldı

HİNDİSTAN'da 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasının ardından, ülkedeki 'Boeing 787 tipi uçaklar için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da yaşanan uçak kazasının ardından, ülkedeki tüm 'Boeing 787' tipi uçaklar için inceleme başlatıldı. Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, ülkedeki tüm 'Boeing 787' tipi uçaklar hakkında incelenme başlatıldığını belirtti. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu kazayla ilgili açıklamasında, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.