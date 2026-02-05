Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük bir çocuğun midesinden, yapılan ameliyatla ünlü çizgi film karakteri Hulk'un oyuncağı çıkarıldı. Röntgen filmlerinde fark edilen sert cismin, çocuğun oyun sırasında yuttuğu bir aksiyon figürü olduğu anlaşıldı.
Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan çocuğun, bu kadar sert ve büyük bir nesneyi nasıl yutabildiği ise doktorlar arasında hayret uyandırdı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da çocuğun midesinden 'hulk' çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?