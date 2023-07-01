- Hindistan'da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bariyerlere çarparak devrilen otobüsün alev alması sonucu 3'ü çocuk 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesindeki bir otoyolda Pune şehrine giden bir otobüs, yerel saatle 01.30 sıralarında bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen otobüs alev topuna dönerken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin çoğunun otobüsten çıkamadığı öğrenildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yerel yerel yönetimlerin tüm yardımı sağlayacağını belirtti.

Hindistan'da genellikle dikkatsiz sürüş, bakımsız yollar ve eski araçlar nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Polis verilerine göre ülkede her yıl 110 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.