Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!

Hindistan'da eşine az rastlanır bir doğum gerçekleşti. Shivpuri bölgesindeki Manpura Temel Sağlık Merkezi'ne yoğun ağrı ve sancıyla gelen bir kadın, hemen doğuma alındı. Doktorlar, yeni dünyaya gelen bebeğin belden aşağısına baktıklarında ise gözlerine inanamadı.

AYAK YERİNE BOYNUZ

Çünkü bebeğin ayakları yerinde bir boynuz vardı. Doktorlar, doktorlar, durumu önce aileye haber vermek yerine inceleme yaptı. İlginç haber daha sonra aileye verildi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Doktorlar tarafından özel bir odaya alınan bebeğin neden bu şekilde doğduğu araştırılırken, durumunun kritik olduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.