Hindistan'da korku dolu anlar! Nehirden fırlayan timsah yakaladığı adamı canlı canlı yuttu

Hindistan'ın Gujurat eyaletindeki Sokhdaraghu köyündeki Dhadhar Nehri'ne geçtiğimiz hafta giden İmran adlı adam, iddiaya göre dengesini kaybettikten sonra nehre düştü. Bu sırada aniden fırlayan bir timsah ise adamı dişlerinin arasına aldıktan sonra uzaklaştı.

KÖYE HEMEN HABER GİTTİ

Olayın duyulmasının ardından haberi alan köylüler nehir kenarına koştu. Köylüler geldiğinde timsah adamı öldürmüş, parçalara ayırıyordu. Binlerce köylü elleri kolları bağlı şekilde bu anları izlemek zorunda kaldı.

PARÇALARINI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Feci anlara tanık olan köylüler, timsahın adamı bırakmasının ardından parçaları nehirden toplamaya çalıştı. Köylülerin başarılı olamamasının ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, adamın kemiklerini ancak akşam saatlerinde nehirden çıkarabildi.