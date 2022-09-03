Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti - Son Dakika
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Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti

03.09.2022 12:35
Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti

Hindistan'da hamile bir kadının doğum işlemi sırasında bebeği sezaryenle almak isteyen doktor, bebeğin yeterince büyümemiş olduğunu görmesi sonucu doğumdan vazgeçerek kadının karnını yeniden dikti.

Hindistan'da "sadece filmlerde yaşanır" denilecek cinsten bir olay gerçek oldu. İsmi açıklanmayan hamile bir kadın bebeğinin birkaç aylık prematüre olduğunu fark etmeden önce sezeryan ameliyatına alındı. Ancak bebeğin henüz yaşamını idame ettirecek kadar olgunlaşmadığını dile getiren doktor doğuma son vererek annenin karnını kapattı.

OPERASYONU AİLE İSTEMİŞ

Hindustan Times'ın haberine göre operasyon, Karimganj Sivil Hastanesi'nde kıdemli doktor Dr. AK Biswas tarafından gerçekleştirildi. Ancak iddialara göre doktor, operasyonu kadının normal doğum tarihinden 3 ay önce yaptı. Dr. Biswas polise verdiği ifadesinde, ailenin ameliyatı istediğini ancak nedenini kendisine açıklamadıklarını söyledi.

"DURUMU GÖRÜNCE BİTİRDİM"

Aile üyelerinin ameliyata devam etmesini istemesine rağmen fetüsün durumunu görünce operasyonu bitirdiğini dile getiren Dr. Biswas, "Beklenen tarihin Aralık ayında olduğunu biliyordum ama karmaşık vakalarda erken ameliyatlar yapıyoruz. Ağrı şiddetliydi ve aile üyeleri ameliyata devam etmemi istedi. Aile istediği için yaptım. Ameliyat sırasında fetüsün olgunlaşmamış olduğunu fark ettim ve tekrar diktim." dedi.

ŞÜPHELİ OLAY ARAŞTIRILACAK

Hastane, olayı araştırmak için yedi kişilik bir ekip topladı. Hastanın başarısız operasyondan on gün sonra eve gönderildiği, ancak sağlığı kötüleşince hastaneye geri döndüğü söyleniyor.

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