Hindistan\'da Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir yolcu otobüsünün dağlık yoldan çıkarak derin bir uçuruma yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti. Kazada bazıları ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı.

90 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar şehrinin yaklaşık 149 kilometre güneyinde bulunan Doda ilçesinin Assar bölgesinde meydana geldi. Kazayı yapan otobüs, Kishtwar ilçesinden Cammu şehrine gitmekteydi. Bir polis yetkilisi Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamada, "Bugün 55 kişiyi taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak yaklaşık 90 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlandı. An itibarıyla trajik kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı bilgisine sahibiz" dedi.

KAZA YERİNE İLK OLARAK YEREL HALK ULAŞTI

Yetkililer, olay yerine ilk olarak yerel halkın ulaştığını ve yaralılara yardım ettiğini belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını dile getirerek yaslı ailelere başsağlığı diledi.

YILDA 150 BİN KİŞİ KAZALARDA HAYATINI KAYBEDİYOR

Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla aşırı yükleme, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı neden oluyor. Yetkililere göre Hindistan'da her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası kayda geçerken yaklaşık 150.000 kişi bu kazalarda hayatını kaybediyor. Hindistan hükümeti 2024'e kadar ölümcül trafik kazalarını yüzde 50 oranında azaltma hedefi koymuştu.