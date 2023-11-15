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Hindistan'da Otobüs Kazası: 36 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

Hindistan'da Otobüs Kazası: 36 Ölü, 19 Yaralı

15.11.2023 23:25

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Otobüsün aşırı kalabalık ve aşırı hızlı olduğu belirtilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsü yaklaşık 300 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Cemmu Keşmir'den Kishtwar'a gittiği belirtilerek, aşırı kalabalık olduğu ve aşırı hız yaptığı aktarıldı.

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

India, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Otobüs Kazası: 36 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Otobüs Kazası: 36 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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