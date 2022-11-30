Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti - Son Dakika
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Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti

30.11.2022 10:03
Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti

Hindistan'da rüyasından sürekli yılanlar tarafından ısırıldığını gören 54 yaşındaki Raja, falcıdan aldığı tavsiyeyle gittiği yılan tapınağında dilinden oldu. Talihsiz adamın ritüel sırasında çıkardığı dilini yılan ısırdı.

Hindistan'ın Tamil Nadu'nun Erode bölgesinde yaşayan çiftçi Raja, sürekli rüyasında bir yılan tarafından ısırıldığını görüyordu. Rüyalarından bunalan Raja çareyi falcıya gitmekte buldu.

DİLİNİ ZEHİRLİ YILAN ISIRDI

Falcı, Raja'ya bir yılan tapınağına gitmesini ve kötü rüyalara çare olarak bazı ritüeller gerçekleştirmesini tavsiye etti. Tavsiye edildiği gibi, Raja tapınağa gitti ve ayinleri gerçekleştirdi. Raja, bir Russell's Viper cinsi yılanın önünde dilini üç kez dışarı çıkardı ve zehirli yılan bir anda çiftçinin dilini ısırdı.

Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti

HASTANEYE GİDERKEN BAYILDI

Tapınak rahibi Raja'nın durumunu görünce hemen dilini kesti ve Erode Manian Tıp Merkezine götürdü. Raja yaşadığı acıdan dolayı hastaneye kaldırılırken de bayıldı.

Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti

KOPAN DİLİ İÇİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Manian Tıp Merkezi Genel Müdürü Senthil Kumaran, doktorların Raja'yı kopmuş dili için tedavi ettiğini ve ayrıca adama yılan zehri için bir panzehir verdiğini söyledi.

Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti
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