Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti

Hindistan'ın Tamil Nadu'nun Erode bölgesinde yaşayan çiftçi Raja, sürekli rüyasında bir yılan tarafından ısırıldığını görüyordu. Rüyalarından bunalan Raja çareyi falcıya gitmekte buldu.

DİLİNİ ZEHİRLİ YILAN ISIRDI

Falcı, Raja'ya bir yılan tapınağına gitmesini ve kötü rüyalara çare olarak bazı ritüeller gerçekleştirmesini tavsiye etti. Tavsiye edildiği gibi, Raja tapınağa gitti ve ayinleri gerçekleştirdi. Raja, bir Russell's Viper cinsi yılanın önünde dilini üç kez dışarı çıkardı ve zehirli yılan bir anda çiftçinin dilini ısırdı.

HASTANEYE GİDERKEN BAYILDI

Tapınak rahibi Raja'nın durumunu görünce hemen dilini kesti ve Erode Manian Tıp Merkezine götürdü. Raja yaşadığı acıdan dolayı hastaneye kaldırılırken de bayıldı.

KOPAN DİLİ İÇİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Manian Tıp Merkezi Genel Müdürü Senthil Kumaran, doktorların Raja'yı kopmuş dili için tedavi ettiğini ve ayrıca adama yılan zehri için bir panzehir verdiğini söyledi.