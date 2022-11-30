Hindistan'ın Tamil Nadu'nun Erode bölgesinde yaşayan çiftçi Raja, sürekli rüyasında bir yılan tarafından ısırıldığını görüyordu. Rüyalarından bunalan Raja çareyi falcıya gitmekte buldu.
Falcı, Raja'ya bir yılan tapınağına gitmesini ve kötü rüyalara çare olarak bazı ritüeller gerçekleştirmesini tavsiye etti. Tavsiye edildiği gibi, Raja tapınağa gitti ve ayinleri gerçekleştirdi. Raja, bir Russell's Viper cinsi yılanın önünde dilini üç kez dışarı çıkardı ve zehirli yılan bir anda çiftçinin dilini ısırdı.
Tapınak rahibi Raja'nın durumunu görünce hemen dilini kesti ve Erode Manian Tıp Merkezine götürdü. Raja yaşadığı acıdan dolayı hastaneye kaldırılırken de bayıldı.
Manian Tıp Merkezi Genel Müdürü Senthil Kumaran, doktorların Raja'yı kopmuş dili için tedavi ettiğini ve ayrıca adama yılan zehri için bir panzehir verdiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Rüyasında yılanlar tarafından ısırıldığını gören çiftçi falcıya koştu! Aldığı tavsiye hayatını zindan etti - Son Dakika