HİNDİSTAN'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kalkıştan bir süre sonra kaybolan savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Su-30MKI' tipi savaş uçağının, Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi. Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu kaydedilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi. Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?