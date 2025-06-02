Hindistan'da sel felaketi: 30 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da sel felaketi: 30 ölü

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Hindistan\'da sel felaketi: 30 ölü
02.06.2025 09:49  Güncelleme: 10:56
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Hindistan\'da sel felaketi: 30 ölü
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki bazı eyaletlerde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu gerçekleşen sel felaketi 30 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 30 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hindistan'da sel felaketi: 30 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • R C G:
    Bizim başımıza böyle şeyler gelmez. Bunlar putperest diye oluyor. Aaa bir dakika ölenlerin hepsi Müslümanmış inanmiyorum. Bu bölgede budistler oturmuyormuş. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    öküzlere tapıp fareleri sütle besleyip kutsal sayan bir topluma merhamet edilmez. 1 0 Yanıtla
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