Hindistan'da Tren Kazası: 50 Ölü, 350 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Tren Kazası: 50 Ölü, 350 Yaralı

02.06.2023 20:51

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Bahanaga İstasyonu'nda iki trenin çarpışması sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, tren enkazında hala yolcuların bulunduğu ifade ediliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Hindistan'da her yıl yüzlerce tren kazası meydana geliyor ve çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Balasore kentinde bulunan Bahanaga İstasyonu'nda bir tren karşıdan gelen yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 50 kişi hayatını kaybederken 350 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAŞBAKANDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine bağ sağlığı diledi. Öte yandan tren enkazında hala yolcuların bulunduğu ifade ediliyor. Hindistan'da her yıl demiryollarında yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA
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