Hindistan'da üst düzey bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettikleri gerekçesi ile tutuklandı - Son Dakika

Hindistan'da üst düzey bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettikleri gerekçesi ile tutuklandı

Hindistan\'da üst düzey bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettikleri gerekçesi ile tutuklandı
Son Güncelleme: 22.08.2023 14:22

Hindistan'ın başkenti Delhi'de bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki kızı taciz ettiği suçlamalarından dolayı tutuklandıktan sonra eşi de kaçamaya çalışırken tutuklandı. Delhi Kadın ve Çocuk Gelişim Departmanı'nın eski yardımcı direktörü Premoday Khakha ve eşi Seema Rani Pazartesi günü gözaltına alındı. 16 yaşındaki bir kızın şikayeti üzerine 13 Ağustos'ta kendilerine karşı suçlamaları içeren bir polis raporu düzenlendi. Küçük kız, Khakha'nın 2020-21 döneminde birden fazla kez ona tecavüz ettiğini iddia etti. Hamile kaldığında küçük kız, Seema Rani'nin kürtaj hapları ile hamileliğini sonlandırdığını söyledi. Olay, küçük kızın anksiyete nöbetleri ve panik atakları yaşaması ve cinsel saldırı iddialarını doktorlara anlattığı hastaneye götürülmesi sonrasında ortaya çıktı. Polis, tüm olayların iki yıl önce meydana geldiğini, babasının vefat ettiği ve onun vasisi olduğu için Khakha'nın yanına gönderildiği zaman gerçekleştiğini belirtti. Çift, Hindistan Ceza Kanunu'nun 376 2f (vasi sıfatıyla kadına tecavüz), 506 (cürüm tehdidi), 509 (kadının iffetini tahrik etmeye yönelik hareket), 323 (yaralama), 313 (kadının rızası olmadan düşüğe neden olma) ve 120 B (suç teşebbüsü) maddeleri ile Çocukları Cinsel Suçlardan Koruma Kanunu (POCSO) maddeleri uyarınca suçlanmıştır.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki kızı taciz ettiği suçlamalarından dolayı tutuklandıktan sonra eşi de kaçamaya çalışırken tutuklandı.

Hindistan'da üst düzey bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettikleri gerekçesi ile tutuklandı

Delhi Kadın ve Çocuk Gelişim Departmanı'nın eski yardımcı direktörü Premoday Khakha ve eşi Seema Rani Pazartesi günü gözaltına alındı. 16 yaşındaki bir kızın şikayeti üzerine 13 Ağustos'ta kendilerine karşı suçlamaları içeren bir polis raporu düzenlendi. Küçük kız, Khakha'nın 2020-21 döneminde birden fazla kez ona tecavüz ettiğini iddia etti. Hamile kaldığında küçük kız, Seema Rani'nin kürtaj hapları ile hamileliğini sonlandırdığını söyledi.

Olay, küçük kızın anksiyete nöbetleri ve panik atakları yaşaması ve cinsel saldırı iddialarını doktorlara anlattığı hastaneye götürülmesi sonrasında ortaya çıktı.

Polis, tüm olayların iki yıl önce meydana geldiğini, babasının vefat ettiği ve onun vasisi olduğu için Khakha'nın yanına gönderildiği zaman gerçekleştiğini belirtti.

"Seema mahkemeye çıkarıldı ve adli gözaltına alındı. Khakha Salı günü mahkemeye çıkarılacak. Onları sorguluyoruz ve soruşturma devam ediyor," Kuzey Bölgesi Polis Müdür Yardımcısı Sagar Singh Kaisi açıklama yaptı.

Çift, Hindistan Ceza Kanunu'nun 376 2f (vasi sıfatıyla kadına tecavüz), 506 (cürüm tehdidi), 509 (kadının iffetini tahrik etmeye yönelik hareket), 323 (yaralama), 313 (kadının rızası olmadan düşüğe neden olma) ve 120 B (suç teşebbüsü) maddeleri ile Çocukları Cinsel Suçlardan Koruma Kanunu (POCSO) maddeleri uyarınca suçlanmıştır.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Hindistan'da üst düzey bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettikleri gerekçesi ile tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da üst düzey bir bürokrat eşi ile beraber küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettikleri gerekçesi ile tutuklandı - Son Dakika
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