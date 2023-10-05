Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 14 oldu, onlarca kayıp var - Son Dakika

Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 14 oldu, onlarca kayıp var

Son Güncelleme: 05.10.2023 11:00

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yetkililer, 102 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yetkililer, 102 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

YOLLAR KAPANDI, 11 KÖPRÜ YIKILDI

Hindistan'ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle göl ve nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kayıp olarak bildirilen kişi sayısının ise 102'ye yükseldiği açıklanırken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Ulusal Afet Müdahale Gücü açıklamasında, bazı otoyolların trafiğe kapandığı, 11 köprünün de yıkıldığı kaydedildi.

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi, 102 kişi kayıp

22 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

En az 22 bin kişinin sel felaketinden etkilendiği bölgede şiddetli yağışların devam etmesi, köprü ve yolların hasarlı olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarında aksaklık yaşandığı bildirildi.

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi, 102 kişi kayıp

UYARI YAPTILAR

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Sikkim ve komşu eyaletlerde 2 gün boyunca yağışların devam etmesinin beklenmesi nedeniyle toprak kayması ve uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi, 102 kişi kayıp
Kaynak: İHA

India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 14 oldu, onlarca kayıp var - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait SİHA'nın Suriye'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı
14:46 Sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 20 düşüş olacak, Bakan Bolat tarih bile verdi
14:32 Demet Akalın'ın TV'deki yeni partneri Jess Molho oldu
14:06 İstanbul'da akıl almaz olay! Uçurumun dibinde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi
14:04 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı
13:58 Paris Moda Haftası'na katılan Adriana Lima'yı otelde tahtakurusu ısırdı
13:51 Bakan'dan marketlere indirim çağrısı
13:36 Türkiye'de 3 milyon 279 bin Suriyeli geçici koruma altında
13:26 Acılı anne, kızının katili olduğunu düşündüğü damadının dizlerine kapanıp feryat etti
12:42 Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 16:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da sel felaketi! Ölü sayısı 14 oldu, onlarca kayıp var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement