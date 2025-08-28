Hindistan'dan Su Tahliyesi, Pakistan'da Sel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Hindistan'dan Su Tahliyesi, Pakistan'da Sel

Hindistan\'dan Su Tahliyesi, Pakistan\'da Sel
28.08.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, barajlardaki suyu boşalttı; Pakistan'da 22 kişi hayatını kaybetti, 600 bin kişi tahliye edildi.

Hindistan, muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde bulunan barajlardaki fazla suyu tahliye etme kararı aldı. Yetkililer, barajlardaki fazla suyun boşaltılmasının ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel meydana geldiğini belirtti.

Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı, Pakistan'da sel meydana geldi: 22 ölü

22 KİŞİ ÖLDÜ, 600 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sel nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin kaybolduğu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı, Pakistan'da sel meydana geldi: 22 ölü

YÜZLERCE KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Yüzlerce köyün sular altında kaldığını ve tarım ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen yetkililer, birkaç köprünün yıkıldığını aktardı. Nehirlerin debisinin yüksek olduğu vurgulanarak, taşma tehlikesinin devam ettiği de bildirildi.

Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı, Pakistan'da sel meydana geldi: 22 ölü
Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı, Pakistan'da sel meydana geldi: 22 ölü
Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı, Pakistan'da sel meydana geldi: 22 ölü
Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı, Pakistan'da sel meydana geldi: 22 ölü
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Pakistan, Yaşam, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'dan Su Tahliyesi, Pakistan'da Sel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu’nun kapatıldığı iddialarını yalanladı İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun kapatıldığı iddialarını yalanladı
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosyaları kapatmışlardı FETÖ’cü sanık her şeyi itiraf etti Savcıların şifresiyle UYAP'a girip dosyaları kapatmışlardı! FETÖ'cü sanık her şeyi itiraf etti
İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı
Türk Telekom ile imzalar atıldı Sabit hizmetler imtiyazı 2050’ye kadar uzatıldı Türk Telekom ile imzalar atıldı! Sabit hizmetler imtiyazı 2050'ye kadar uzatıldı

16:31
“Suriye’ye harekat olacak mı“ sorusuna Bakan Güler’den dikkat çeken yanıt
"Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt
16:21
Korkutan tahmin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini açıkladılar
Korkutan tahmin! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini açıkladılar
16:13
Binali Yıldırım’dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
16:10
Erdoğan’ın “Tepelerine bineceğiz“ sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
15:38
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
15:17
Gram altında yeni rekor Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
15:15
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
14:18
Keşke biraz dik dursanız Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail’den özür dilediler
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 16:57:27. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'dan Su Tahliyesi, Pakistan'da Sel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.