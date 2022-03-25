Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
25.03.2022 11:18
YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.
YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.
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25.03.2022 11:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış - Son Dakika