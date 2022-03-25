Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış - Son Dakika
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Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış

25.03.2022 11:18
Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış

YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.

YENİ DELHİ, 25 Mart (Xinhua) — Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, sahnede sanatçılar tarafından tasarlanan moda kıyafetleri, eşi benzeri olmayan bir atmosferi süsleyen çeşitli renk ve stillerle birlikte sunuyor.

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Payal Pratab'ın bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Diksha Khanna'nın kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda modeller, Hindistanlı tasarımcı Payal Pratab'ın kreasyonlarını sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış
Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI X Lakme Moda Haftası'nda bir model, Hindistanlı tasarımcı Vaishali S'nin bir kreasyonunu sergiliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

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Yeni Delhi, India, Mart, Moda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'deki Moda Haftasına Bakış - Son Dakika
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