Hindistan'ın Kontrolündeki Keşmir'de Bir Aracın Vadiye Yuvarlanması Sonucu 9 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

SRİNAGAR, 1 Nisan (Xinhua) — Kaza Perşembe akşamı, Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar şehrinin yaklaşık 147 km güneybatısında yer alan Poonch ilçesine bağlı Bafliaz bölgesinde meydana geldi.

Poonch'ta açıklama yapan bir polis yetkilisi, "Dün akşam, bir düğüne katılanları taşıyan aşırı kalabalık bir araç, bölgede bulunan dağlık yoldan çıkarak yaklaşık 90 metre derinlikteki bir vadiye düştü. 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti ve 3 kişiyse daha sonra müdahale sırasında öldü" dedi ve "Kazada sürücünün de aralarında olduğu 4 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" diye ekledi.

Polisin yaptığı ön incelemeye göre, sürücü yolda viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis yetkilisi, "9 yolcu kapasiteli araçta 13 kişi bulunuyordu" dedi. Polis, kazanın hemen sonrasında yerel halk ve polisin cansız bedenleri ve yaralıları vadiden çıkarmak için kurtarma çalışmaları başlattığını söyledi. Hindistan'da aşırı yük, yolların kötü durumu ve dikkatsiz sürüş sebebiyle sık sık ölümle sonuçlanan trafik kazaları meydana geliyor.